Tidligere udvalgsformand svarer efter kritik

De sociale forhold i Qaasuitsup Kommunia er i stigende grad ved at blive et tema i valgkampen.

Edvard Kristiansen, der stiller for IA i Qaasutsoq Avannarleq, kritiserede mandag socialområdet i Qaasuitsup Kommunia.

- De ansvarlige siddende politikere samt administrationen har ikke løftet deres ansvar, lød det blandt andet fra hans kritik.

For i sidste uge kunne AG fortælle at 55 stillinger i socialområdet i Qaasuitsup Kommunia er ubesatte. En del af grunden er, at stillingerne i seks måneder ikke blevet slået op, angiveligt på grund af travlhed i den afdeling, der skulle så for dette.

IA har pjækket

Tidligere formand for socialudvalget i Qaasuitsup Kommunia, Kristian Jeremiassen (S), erkender, at der har været problemer i udvalget.

- Men det skal også påpeges, at enkelte medlemmer i udvalget ikke har deltaget i flere møder. Og her har Inuit Ataqatigiits medlemmer undladt at deltage ved møderne, hvor partiet har haft svært ved at hente suppleanter i den seneste halve år, hvilket har besværliggjort udvalgsarbejdet, skriver Kristian Jeremiassen.

Efterlyser samarbejde

Og han kritiserer Edvard Kristiansen.

- Se hvad I kunne have gjort før I peger på andre. Jeres parti (Inuit Ataqatigiit red.) har haft muligheder for at deltage ved møderne i udvalget, men det har partiet undlandt, og nu prøver du at få billige stemmer ved at kritisere udvalget, siger Kristian Jeremiassen.

Han oplyser, at socialudvalget i kommunen har fået ny formand, Enok Sandgreen (S).

- Lad os nu arbejde sammen om problemerne, i stedet for at slås om dem, lyder det fra Kristian Jeremiassen.

