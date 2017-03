Tidligere udenrigsminister afviser løgn om Camp Century

Martin Lidegaard (R) afviser, at formuleringen i et brev til daværende formand for naalakkersuisut Aleqa Hammond om er en klar henvisning til Danmarks tilladelse fra 1960. Det skriver KNR.

- Jeg står hundrede procent til ansvar for det, der står i brevet.

Det siger Martin Lidegaard til KNR om et brev, som han som udenrigsminister i 2014 sendte til daværende formand for naalakkersuisut, Aleqa Hammond.

LÆS: Forskere: Radioaktivt spildevand blev godkendt

Men han afviser, at han ind til i sidste uge kendte til, at Danmark i 1960 gav tilladelse til USA til at opføre en atomreaktor på Camp Century og til at udlede radioaktivt spildevand fra den i Indlandsisen.

I brevet omtaler han en “amerikansk-dansk aftale” om udledning af radioaktivt spildevand.

Men han fastholder altså overfor KNR, at det var korrekt, da han i sidste uge udtalte, at han ikke kendte til tilladelsen.