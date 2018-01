Tidligere Thulearbejdere: Giv kontrakten til Grønland

Pensionerede Thulearbejdere melder sig nu også i koret af kritikere, som finder det urimeligt, at servicekontrakten på Thule Air Base er gået til et amerikansk firma.

Det skriver AG.

- Det er meget forkert. Det fremgår af hele aftalegrundlaget omkring Thulebasen, at den civile servicering i al fremtid skal udloddes til grønlandske og danske entreprenørselskaber. Sådan er det jo også andre steder, hvor amerikanerne har baser; blandt andet i Tyskland. Her er det også lokale firmaer, som får kontrakterne, hvis ikke helt særlige sikkerhedsforhold umuliggør det, siger tidligere Thulearbejder Hugo Elmer til AG.

Netop den tabte servicekontrakt var et samtaleemne, da 35 tidligere Thulearbejdere forrige weekend mødtes på et hotel i Middelfart for at markere 50-årsdagen for det fatale flystyrt ved Pituffik.

- Mødedeltagerne var enige om, at det her er helt galt. Selvfølgelig skal lokalsamfundet have en gevinst ud af at lægge jord til en base, siger Hugo Elmer.

