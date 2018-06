Tidligere lufthavnsdirektør er ny formand for Air Greenland

Walter Turnowsky Mandag, 18. juni 2018 - 14:29

Den tidligere direktør for Billund Lufthavn, Kjeld Zacho Jørgensen er ny bestyrelsesformand for Air Greenland.

Formandens CV Kjeld Zacho Jørgensen er uddannet som cand. mag. i dansk sprog og litteratur. 2010 – 2018 Adm. direktør i Billund Lufthavn A/S



2007 – 2010: Adm. direktør i Region Syddanmark 2006: Direktør for regional udvikling, Region Syddanmark 2006: Konstitueret amtsdirektør i Vejle Amt (februar – maj) 2005 – 2006: Udviklings- og personaledirektør i Vejle Amt 2001 – 2005: Udviklingsdirektør i Vejle Amt 1996 – 2001: Kommunaldirektør i Jelling Kommune 1992 – 1996: Social- og skoledirektør i Vamdrup Kommune 1989 – 1992: Ledelseskonsulent i konsulentfirmaet JHT Aps. 1988 – 1989: Uddannelseskonsulent i Haderslev Kommune 1987 – 1988: Kulturchef i Nykøbing-Rørvig Kommune 1986 – 1987: Fritidskonsulent i Nykøbing-Rørvig Kommune Kilde: Check-in

Han er udpeget til bestyrelsen af Selvsyret og tiltrådte fredag i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling i selskabet.

Mandag konstituerede bestyrelsen sig med ham som formand.

Udskiftningen blev nødvendig efter at Søren Lennert Mortensen i marts i år meddelte, at han ikke ønsker at fortsætte som formand.

Tidligere formand stoppede

Medarbejderrepræsentant Hnerik Steinbacher overtog ved den ordinære generalforsamling i maj midlertidigt formandsposten, og Søren Lennert Mortensen indvilligede i at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem ind til et nyt naalakkersuiut kunne udpege et nyt bestyrelsesmedlem, hvilket så skete fredag.

Otte år i Billund

Kjeld Zacho Jørgensen har i otte år været direktør for Billund Lufthavn, men fratrådte sin stilling i maj i år.

John Dueholm udpeget af SAS er ligeledes tiltrådt som nyt medlem af bestyrelsen, da Jan Torberger er fratrådt.

Bestyrelsen består således af: