Tidligere borgmester: - Jeg vil angre resten af mit liv

En hændelse i januar i år kommer til at påvirke 74-årige Jakob Sivertsen resten af hans liv. Her skød han sin kones 29-årige niece med en kraftig sako-riffel af kaliber 243, da den unge kvinde kom for at hente sin mobil, som hun havde glemt under et besøg tidligere på dagen.

Aldrig benægtet

Jakob Sivertsen har aldrig benægtet drabet, men krævede på grund af sin sundhedstilstand og med henvisning til en nødværgereaktion en mildere dom, da Grønlands Landsret i sidste uge behandlede ankesagen fra Sermersooq Kredsret, hvor han tidligere på året blev idømt seks år bag tremmer.

Jakob Sivertsen kom støttende til en krykke ind i retslokalet i Tasiilaq. Retshandlingen foregik med videoforbindelse til retsbygningen i Nuuk.

Han satte sig på anklagebænken, tog et stykke papir med nøgleord frem af lommen og lagde lappen på bordet foran sig.

Tanker på papir

- Jeg vil aldrig nogen sinde acceptere min handling. Jeg er også begyndt at skrive mine tanker ned på papir, indledte Jakob Sivertsen sin forklaring.

