Tidligere Atassut-formand: Steen Lynge bør blive formand

Som det kom frem tidligere på ugen, så har Atassuts formand Knud Kristiansen trukket sig tilbage som formand for partiet, og samtidigt har besluttet for at forlade partiet.

Qulutannguaq Berthelsen er nu fungerende formand for partiet.

Mere fokus i økonomien

Den tidligere formand for partiet, Daniel Skifte, der var formand for Atassut fra 1995 til 2002, undrer sig over, at Knud Kristiansen har trukket stikket og har forladt partiet.

- Jeg synes det er underligt, at han (Knud Kristiansen red.) har pludseligt forladt partiet, og for det er ærgerligt for partiet, siger Daniel Skifte til Sermitsiaq.AG.

- Men i de seneste år har partiet ikke fuldt partiets grundlag. Grønland skal nok blive selvstændig en dag, men partiet burde have fokuseret sig meget mere på økonomien, fremhæver han.

Det oplagte valg

Og Daniel Skifte håber på, at den nye formand vil komme fra hovedstaden.

- Det vil være det bedste for partiet, hvis den nye formand bor i Nuuk, da det vil være nemmest for medierne at komme i kontakt med den nye formand.

- Steen Lynge er det oplagte bud til formandsposten. Han vil være den mest velegnet valg, lyder det fra den tidligere politiker.

