Tibet-aktivist fastholder: Jeg blev bedt om at gå

Walter Turnowsky Tirsdag, 25. september 2018 - 10:41

Tibet-aktivist Jan Joes Seidsen afviser blankt, at embedsmændene fra udenrigsdepartementet skulle have sagt til ham, at han har ret til at være tilstede under åbningen af den kinesiske filmfestival i Katuaq i august.

- Som det første kom departementets protokolchef hen til mig og bad mig om at forlade arrangementet, da han mente, at det var upassende, at jeg delt brochurer ud, siger Jan Joe Seidsen til Sermitsiaq.AG.

- Jeg svarede ham, at jeg har ret til at være der.

Jan Joe Seidsen var mødt op til arrangementet iført en t-shirt med 'Free Tibet' på, et tibetansk flag og delte brochurer ud til de tilstedeværende.

Han fortæller, at en medarbejder fra Katuaq efterfølgende blev sendt over til ham - igen med en besked om at han blev bedt om at forlade arrangementet. Til det svarede Jan Joe Seidsen, at de måtte tilkalde politiet, hvis de ville have ham fjernet.

- Omkring et kvarter senere kom departementschef Kenneth Høegh over til mig, og sagde at jeg bragte dem i en prekær situation, og spurgte om jeg ikke ville forlade arrangementet. Han sagde, at det jo ikke var et politisk arrangement.

Jan Joe Seidsen beskriver samtalen som høflig nok, og han blev da heller ikke bortvist fra arrangementet.

Departementschef Kenneth Høegh har fortalt til Sermitsiaq.AG, at man havde sagt til Jan Joe Seidsen, at man fandt hans demonstration upassende, men at han havde ret til at være der, og at de respekterede dette.

- Er ordene om, at du har ret til at være der – eller formuleringer der ligner – på noget tidspunkt faldet?

- Nej, det er de ikke.

- Men du fik jo lov til at blive der. Var der så tale om en form for stiltiende accept?

- Ja, det kan man godt sige.