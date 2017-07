Thule-fangere: Suka K. Frederiksen svigter os

Fangerne er vrede over, at de ikke kan tanke op og handle ind i Pituffik. Derfor rettede fangerorganisationen KNAPKs formand Henrik Sandgreen en henvendelse til Suka K. Frederiksen om at få åbnet adgangen.

Sukas svar til fangerne

Fangerne fik følgende svar fra Suka K. Frederiksen:

- Det danske forsvars forbindelsesofficer på Thulebasen har oplyst, at nuværende praksis er, at beboerne har mulighed for optankning af både så længe der er nok benzin til rådighed på basen. Tankanlægget ejes og opereres ikke af US Air Force, men af det selskab, der står for vedligeholdelse af basen. Selskabet laver en konkret vurdering af mulighed for salg af benzin ud fra hensyn til, om selskabet har nok benzin til de forretningsmæssige formål, som benzinen er indført til, skriver Suka K. Frederiksen.

Der er ligeledes mulighed for at købe ind i det supermarked, som drives af det danske serviceselskab, fremgår det svaret til KNAPK.

Læs også: Suka: Lokale har adgang til Pituffik

- På den baggrund og under de aftaleforhold som nu har været gældende i flere år, har personer og fangere, inkl. KNAPKS medlemmer mulighed for at stoppe over i Pituffik. Dette er ligeledes bekræftet af udenrigsministeriet, skriver Suka K. Frederiksen.

Genkender ikke den virkelighed

Den virkelighed genkender fangerne i Thule-området ikke, og det har fået Mads Ole Kristiansen, KNAPK Qaanaaq, til at reagere.

- Vi kan ikke genkende udsagnet om at Pituffik er åben, Pituffik er kun åben en gang om året nemlig på Arm Force Day, hvor der afholdes hundeslædevæddeløb. Civile kan ikke uden videre tage til Pituffik uden et adgangskort, og man kan ikke komme uden forudgående henvendelse, derudover skal man have kontakt til en ansat i Pituffik. Uden kontakter er det umuligt, skriver Mads Ole Kristiansen i en pressemeddelelse.

- Sådan er forholdene. I stedet for at istemme amerikanerne bør Suka K Frederiksen sætte sig ind i baggrunden for vores henvendelse og gøre noget for at hjælpe Inugguit. Hvis der er så åbent, hvorfor er vi ikke blevet informeret? Det er ikke en acceptabel fremgangsmåde, skriver Mads Ole Kristiansen, der opfordrer Suka K. Frederiksen til at mødes med KNAPK Qaanaaq i Pituffik.

Usandhed skal manes i jorden

Han mener, at naalakkersuisoq for udenrigsanliggender bør lave en undersøgelse, så usandheden bliver manet i jorden. De føler sig svigtet.

- I stedet for at udstille sin uvidenhed bør hun arbejde for Inugguit, som er frataget deres fangsområde, skriver KNAPK-formanden fra Qaanaaq.