Thule-antropolog takkede af

Den danske akademiske verden og indtil for nylig i 8 år, præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, takkede af efter 28 år ved et såkaldt fratrædelsesarrangement i det store ’Chr. Hansen Auditoriet’ i det tidligere ’Kommunehospitalet’ i København, der i dag huser Center for Sundhed og Samfund under Københavns Universitet.

Det store auditorium var fyldt godt op, da hovedpersonen leverede sin fratrædelsesforelæsning, der for en lægmand var en ’prøvelse ud i at hænge på’ da hun foldede sig ud i hendes akademiske gennemgang af ’antropologiens væsen’, der havde Thule som afslutningssalut – tydeligvis lige fra hjertekulen.

Kollegiale indslag

Derefter var der de næste halvanden times tid såkaldte kollegiale indslag, hvor bl.a. antropologerne Astrid O. Andersen og Janne Flora berettede om deres tætte samarbejde med Kirsten Hastrup i hendes store tværfaglige projekt, NOW-Projektet, i Avanersuaq / Thule distrikt, og hvor deres ellers spændende feltarbejde på et tidspunkt udviklede sig til noget af en ’overlevelseskamp’.

Kirsten Hastrup, en veritabel arbejdsbi og en international kapacitet på sit område, blev for alvor kendt i Grønland da hun udgav bogen Vinterens Hjerte, ’et storværk om Knud Rasmussen’ som udkom i 2010 og som for øvrigt indbragte hende Ebbe Munk-prisen i 2011. Hun har allerede siden sin barndom næret en passion for ’Grønlands trofaste søn’.

Bog om Thule

I 2015 udkom endnu et storværk fra hendes hånd, hendes storformat bog ’Thule på tidens rand’. Det er tydeligt at professoren er indfanget af ’the Thule Spirit’, der har bevæget og fremprovokeret hende til at skrive endnu en diger bog om Thule.

Avanersuaq, som området officielt hedder i dag og som kan oversættes til ’Det store nord’, men som i Danmark og i den store verden er kendt som Thule, er på mange måder ’Grønlands Ansigt’, da den kaster bøger af sig i flæng fra forfattere og lærde, så det i dag svarer til mere end en bog pr. indbygger, dertil kommer et hav af dokumentarfilm, ikke mindst på de store verdensomspændende TV-kanaler.

Inspiration om verdens nordligste folk

Kirsten Hastrup er en af de seneste i rækken af bidragydere om den tilsyneladende uudtømmelige kilde til inspiration om verdens nordligste folk og deres jagtmarker, og gør det så eftertrykkeligt, at hun må siges at være en af sværvægterne indenfor feltet, og ikke mindst med tanke på hendes artikler om emnet i store internationale akademiske tidsskifter.