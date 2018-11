Thomsen: Finanslov er for uambitiøs

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 12. november 2018 - 14:33

Demokraternes formand Niels Thomsen var under andenbehandlingen af finansloven for 2019 stærkt utilfreds med det udspil, som Naalakkersuisut har fremlagt.

Uambitiøst

- Udkastet til finansloven er uambitiøst og i mismatch med vores vision omkring politisk selvstændighed, som fordrer økonomisk selvbårenhed.

Det mener vi stadig. Vores forventning er, at der inden 3. behandlingen stilles ændringsforslag, der indeholder besparelser og effektiviseringer i den offentlige administration. Disse besparelser og effektiviseringer skal være markante og skal generere et stort millionbeløb. Dette skal medvirke til, at vi til 3. behandlingen står med en finanslov, der opererer med et stort million overskud både for 2019 og for budgetoverslagsårene, sagde Niels Thomsen.

Niels Thomsen peger på, at det er nødvendigt med reformer på skatte- og afgiftsområdet samt på området for sociale ydelser med henvisning til at det ”altid skal kunne betale sig at arbejde”.

Oliebevilling skal væk

Naalakkersuisut har til andenbehandlingen ikke fjernet en bevilling til Departementet for Erhverv og Energi på 48 millioner kroner, som var tiltænkt onshore-olieefterforskning.

De mange millioner til olieefterforskning vil Niels Thomsen have fjernet fra departementet og overført til investeringer i idræt.

- Idræt er det bedste værktøj til at sikre en sund befolkning, hvilket vil medføre et lavere omkostningsniveau i sundhedsvæsnet. Demokraatit anser på denne baggrund idræt som en investering i vores fælles fremtid, fastslog Niels Thomsen.

Ansvarlighed efterlyses

Niels Thomsen forlangte at det var nødvendigt, at landet i disse år lægger penge til side til magre år.

- Landet er afhængig af brændstofpriser og valutakurser. Forhold som vi ikke er herre over. Derfor skal vi føre en sund finanspolitik, sagde Niels Thomsen, der mener, at politikerne er enige om de nødvendige realpolitiske tiltag, når man mødes på gangene, men når man står i Inatsisartut-salen, så glemmer man sit ansvar.