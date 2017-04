Thomas Tyt Mogensen overtager stillingen efter Jón Brekku, som, har besluttet at flytte tilbage til Færøerne, hvor han fortsætter i en ny stilling i bankens hovedsæde.

Den nye erhvervsdirektør kommer fra en stilling som konsulent hos Grønlands Erhverv.

- Med Thomas Tyt Mogensen har vi fundet den rette person til at føre vores ambitioner om at udnytte det store vækstpotentiale samt at erobre markedsandele ud i livet, siger Árni Ellefsen, administrerende direktør i Bank Nordik.

Thomas Tyt Mogensen starter i stillingen som erhvervsdirektør den 1. juni 2017, og han kommer sammen med Elisabeth Sillehoved Andreasen og Jane K. Tobiassen til at udgøre bankens ledelsesteam i Grønland.