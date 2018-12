Thinghuus: Anders var et ualmindelig behageligt menneske

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 09. december 2018 - 09:37

- Når man, som Royal Greenland og Polar Seafood, er i samme branche i samme land, er det klart, at man mødes i alle mulige sammenhænge - som konkurrent og som kollega, oplyser Mikael Thinghuus til Sermitsiaq.AG.

- Anders var et ualmindelig behageligt menneske at være sammen med, uanset om vi talte om fiskeri eller noget helt andet. Han havde en venlig og klog udstråling, som gjorde, at man havde lyst til at være i hans selskab, fortæller Mikael Thinghuus.

- Hans alt for tidlige død er et stort tab for os alle sammen, fastslår Royal Greenlands topchef.

Havde befolkningens respekt

Blandt befolkningen i almindelighed nød Anders Jonas Brøns også stor respekt.

Det vidner de mange indlæg om, som læserne har postet i forbindelse med Sermitsiaq.AGs artikel, der oplyste om den tragiske hændelse.

Knap 200 læsere sendte lørdag på netavisens debatmodul en hilsen og udtrykte deres respekt for erhvervsmandens betydning for det grønlandske samfund, og dybtfølte tanker blev samtidig sendt til familien.