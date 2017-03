Tetris kan modvirke post-traumatisk stress

Computerspillet Tetris har holdt folk klistret til skærme verden over siden midten af 1980'erne.

Men nu viser et nyt studie, at spillet kan meget mere end at underholde. Det kan nemlig også stoppe symptomerne på post-traumatisk stress (PTSD).

Det skriver The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Patienter, der bliver behandlet på skadestuer efter færdselsuheld, har nemlig langt mindre risiko for at udvikle PTSD, hvis de får lov at spille Tetris, fortæller britiske og svenske forskere fra henholdsvis Oxford University og Karolinska Instiuttet.

Tetris hjalp inden for seks timer

Computerspillet, hvor man stabler farvede brikker med forskellige former oven på hinanden, nedsatte effekten af PTSD, hvis patienterne spillede det inden for seks timer, efter de var ankommet til hospitalet.

- Vores hypotese var, at patienter ville få færre traumatiske minder efter et traume, hvis de fik lov til at spille Tetris som en del af en kort adfærdsintervention, mens de ventede i hospitalets skadestue, siger Emily Holmes, der er psykologiprofessor på Karolinska Instituttet.

- Eftersom spillet er visuelt krævende, ville vi undersøge, om det kunne forhindre, at de traumatiske aspekter af minderne satte sig fast ved at forstyrre den proces, hvor minderne konsolideres, fortsætter hun til Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Tetris lagde låg på traumet

Forskerne brugte 71 personer, der havde været involveret i færdselsuheld og bad den ene halvdel fortælle kort om uheldet og derefter spille Tetris. Den anden halvdel var kontrolgruppen.

Efterfølgende viste det sig, at den Tetris-spillende gruppe havde færre traumatiske minder om bilulykkerne i ugerne, der fulgte, og på lang sigt havde de lettere ved at 'glemme' de traumatiske minder.