Terrorangreb på moské i Canada

Mindst seks personer er blevet dræbt og adskillige andre såret under et skyderi i en moské i den canadiske by Quebec i provinsen af samme navn.

Det skriver en række medier ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

En talsmand for byens politi bekræfter, at et skyderi i moskeen søndag aften lokal tid har kostet menneskeliv.

To mistænkte er blevet anholdt i forbindelse med skyderiet, oplyser politiet, der ikke vil afvise, at en tredje gerningsmand muligvis er flygtet fra stedet.

Motivet bag ugerningen er endnu ukendt.

Ifølge lederen af moskeen, Mohamed Yangui, blev seks personer dræbt, da bevæbnede mænd åbnede ild i moskeen under aftenbønnen søndag.

- Hvorfor sker det her? Det er barbarisk, siger han ifølge Reuters.

Mohamed Yangui var ikke selv til stede i moskeen under skyderiet, men han fortæller, at han modtog flere desperate telefonopkald under aftenbønnen.

Han kender ikke det præcise antal af tilskadekomne, da mange er blevet fragtet til forskellige hospitaler i byen.

Hændelsen fandt sted omkring klokken 20. Der var på det tidspunkt omkring 40 personer i moskeen ifølge Reuters.

Angrebet var rettet mod moskeen Centre Islamique de Quebec.

Moskeen har tidligere været udsat for groft hærværk. Under ramadanen i juni 2016 placerede ukendte gerningsmænd således et grisehoved ved moskeens indgang.