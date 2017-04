Terror i Sverige: 39-årig usbeker mistænkt

Svensk politi siger ved et pressemøde i Stockholm, at det stadig ikke kan udelukkes, at flere personer var indblandet i fredagens angreb.

Politiet: Rette mand anholdt

Politiet bekræfter, at den anholdte person efter alt at dømme kørte lastbilen.

- Vi er overbevist om, at vi har anholdt den rigtige, siger rigspolitichef Dan Eliasson.

- Intet antyder, at vi skulle have fået fat på en forkert person. Tværtimod styrkes mistanken efterhånden, som efterforskningen skrider frem, siger han og tilføjer:

- Vi kan stadig ikke udelukke, at flere personer er indblandet.

Den mistænkte gerningsmand bag angrebet i Stockholm fredag skal være flygtet fra gerningsstedet til Arlanda lufthavn med tog. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der henviser til det svenske medie Aftonbladet, der har talt med kilder i politiet.

Fire dræbt

Det var fredag klokken 14.53, at en lastbil kørte ind i en menneskemængde i den centrale del af Stockholm. Fire personer har mistet livet, og 15 personer blev såret.