Terror-aktion i London

Der er onsdag eftermiddag blevet hørt høje brag uden for det britiske parlament i London, og mindst to personer skulle være blevet ramt af skud. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og en række britiske medier.

Episoden bliver behandlet som en terrorhandling, indtil efterforskningen skulle pege i anden retning, lyder det fra Metropolitan Police i London.

Området er fyldt med kampberedt politi, fortæller øjenvidner. Hele parlamentsbygningen skulle være under såkaldt lockdown. Det betyder blandt andet, at ingen kan bevæge sig ind eller ud.

En fotograf fra Reuters siger, at han har set adskillige sårede personer ligge på Westminster Bridge ikke langt fra den lovgivende forsamling i London.

Ifølge BBC er der tilsyneladende tale om to forskellige episoder, der har udspillet sig på stort set samme tidspunkt.

Den ene hændelse fandt sted på Westminster Bridge, hvor en bilist tilsyneladende bevidst kørte flere personer ned. Billeder på BBC viser en mørk bil, der tilsyneladende er kørt ind i et hegn i området.

Den anden hændelse skete angiveligt tættere på indgangen til selve parlamentet. Her skulle en mand have stukket en politibetjent med en kniv, inden han blev skudt af politiet. Det fortæller lederen af parlamentets underhus, David Lidington.

Tilstanden på de tilskadekomne er ikke umiddelbart kendt.

Der er adskillige ambulancer og en redningshelikopter på stedet.

En talsmand for Storbritanniens premierminister, Theresa May, siger ifølge Reuters, at regeringschefen er uskadt.