Teleskop på Pituffik skal finde sort hul

Henrik Bendix / Videnskab.dk Tirsdag, 15. maj 2018 - 08:54

Grønland huser et stort, velfungerende radioteleskop med en parabol på 12 meter i diameter.

Teleskopet blev bragt til Grønland og sat op sidste år, og nu er det blevet taget i brug og er en del af et verdensomspændende netværk af teleskoper. Det skriver Videnskab.dk.

Grønlandsteleskopet er placeret på Pituffik.

Ikke alene fungerer teleskopet som ventet, det kan også snakke sammen med det enorme observatorium ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) i Chile.

Teleskopet skal bruges som en del af det ambitiøse projekt Event Horizon Telescope (EHT), hvor målet er at bruge radioteleskoper til at tage billeder af sorte huller – sådan lidt populært sagt.

Sorte huller er områder af rummet, hvor koncentrationen af stof er så enorm høj, at tyngdekraften bliver umådelig stærk – faktisk så stærk, at ikke engang lys kan undslippe.

M87 rummer et kæmpemæssigt sort hul

Med EHT vil forskerne prøve at tage billeder af to store sorte huller, nemlig det sorte hul i midten af vores egen galakse, Mælkevejen, og det langt større sorte hul i centrum af galaksen M87.

Teleskopet i Grønland skal peges i retning af M87, hvor et sort hul med en masse som seks milliarder sole gemmer sig.

Andre teleskoper i Chile og på Hawaii rettes i samme retning, og når flere teleskoper placeret langt fra hinanden arbejder sammen, skulle det være muligt at skabe et billede af det sorte hul.

Signaler fra teleskoper i Chile, Hawaii og Grønland skal kobles sammen, så det bliver muligt at tage billeder af det sorte hul i galaksen M87.

- EHT forvandler hele kloden til et gigantisk radioteleskop, og jo længere radioparabolantennerne i netværket står fra hinanden, desto skarpere billeder kan EHT producere, udtaler lederen af EHT-projektet, Sheperd Doeleman, fra Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics i USA, i en pressemeddelelse.

- Grønlandsteleskopet vil hjælpe os med at opnå det bedst mulige billede af et supermassivt sort hul uden for vores egen galakse.

Uden teleskopet i Grønland ville det slet ikke være muligt at observere det sorte hul i M87.

