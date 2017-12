Tele-Post skruer op for hastigheden på internettet

Tele-Posts store udbygning af telekommunikationen begynder nu at slå igennem. Investeringer på 800 millioner kroner i perioden 2017 til 2020 begynder fra på mandag at få konsekvenser for befolkningen. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Mangedobling af hastigheden

350 millioner kroner bruges i år og på mandag vil 12 steder med 43 procent af befolkningen begynde at mærke forskellen. I dag er det kun Nuuk og Qaqortoq med 37 procent af befolkningen, der kan downloade 10 megabit i sekundet. Her vil man mærke en tredobling af hastigheden.

– Det bliver en kolossal forbedring og kunderne vil få væsentlig mere data for pengene, lover kommunikationsdirektør Arnakkuluk Jo Kleist i Tele-Post.

Nye produkter lanceres

Samme dag vil Tele-Post offentliggøre en række nye produkter, som bliver tilbudt internetkunderne.

De byer som vil mærke forbedringerne med det samme og gå fra 4 megabit til 30 megabit i sekundet er:

Ilulissat

Qasigiannguit

Aasiaat

Qeqertarsuaq

Kangaatsiaq

Sisimiut

Maniitsoq

I Nuuk og Qaqortoq går man fra 10 til 30 M/bit.

Løbende udbygning

De øvrige byer som på mandag vil mærke en forbedring fra 4 M/bit til 10 M/bit er:

Uummannaq

Kangerlussuaq

Paamiut

Narsaq

Nanortalik.

I løbet af 2018 skruer man op for hastigheden til 30 M/bit hastigheden i de fem byer.