Tele-Post nedlægger email-system

- Det oprindelige formål med greennet.gl var, at udbrede brugen af elektronisk post i Grønland, og det kan man vidst roligt sige er sket. Tiden har for længe siden indhentet det behov, derfor har vi stillet spørgsmålstegn ved, om der stadig er brug for produktet. I forbindelse med vores nye strategi vil vi forenkle og fokusere arbejdet i organisationen. På den baggrund vælger vi, at nedlægge denne tjeneste og bruge de ressourcer på at forbedre andre produkter og tjenester. Vi vil gøre vores bedste for at vejlede vores kunder trygt igennem processen. udtaler kommerciel direktør Brian Smedemark i en pressemeddelelse.

Forældet system

Ydelsen har såvel private som erhvervsvirksomheder gjort brug af, men systemet er forældret, oplyser Tele-Post.

Alle e-mail kunder har allerede modtaget information om, hvordan de skal forholde sig. Efter endt aftale med greennet.gl vil der f.eks. være mulighed for at få videresendt mails indtil 20. januar 2019.