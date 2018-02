Tele-Post kunder ramt af systemfejl

- Fra fejlen opstod, har teknikerne arbejdet på højtryk for en hurtig fejlfinding og genopretning. Fejlen er identificeret, og vi gør hvad vi kan for, at alle tjenester igen fungerer som de skal. Vi beklager for de gener det måtte have for vores kunder, udtaler Teknik og IT-direktør Jonas Hasselriis.

Fejlen har påvirket Telepost.gl, Tusass.gl, og enkelte virksomheders internet og telefonforbindelser.

Forskellige omstillingssystemer, som har været helt eller delvist ramt, er på vej op at køre igen. De fleste tjenester er reetableret igen, og der arbejdes fortsat på fuld reetablering inden for kort tid, fremgår det af en pressemeddelelse, som televirksomheden har udsendt.