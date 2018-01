Tele Post-kunder betaler gerne for hurtigt internet

Især de steder, hvor man kunne springe fra en internethastighed på 2 til 30 Mbit har der været en stor efterspørgsel. Det gælder eksempelvis i Sisimiut, hvor det nye søkabel kan levere de nye attraktive hastigheder.

25 procent har skiftet

- Over 25 procent af vore internetkunder i de berørte områder er skiftet til Tusass internet, oplyser kommunikationsdirektør Arnakkuluk Jo Kleist til Sermitsiaq.AG.

Lanceringen af de nye internet-abonnementer er blevet markedsført ganske voldsomt i trykte og elektroniske medier.

Mange mails og opkald

Efter lanceringen for en måned siden har der været ekstraordinært travlt hos telekoncernen, der har måttet håndtere 70 procent flere opkald og 87 procent flere mails henover december i forhold til en gennemsnitlig måned.

Teleselskabet har forud for de nye produkter lavet estimater for, hvordan kunderne vil skifte fra de gamle abonnementer til de tre nye flatrate-muligheder på 2, 10 og 30 Mbit. Det viser sig, at langt flere kunder end estimeret vælger det hurtigste produkt, der samtidig er det dyreste produkt. 30 Mbit koster 1.199 kroner om måneden.

- Vi har på nuværende tidspunkt fået otte procent flere Tusass internet-kunder end forventet. Og det mest attraktive produkt er 30 Mbit, oplyser Arnakkuluk Jo Kleist.

Selvbetjening

Tele-selskabet har lagt op til, at kunderne via selvbetjening over internettet selv sørger for konverteringen til de nye abonnementer.

- Langt størstedelen af kunderne har selv kunne forstå og begå sig på Tusass.gl, hvor de ved selvbetjening har skiftet. Der har været enkelte misforståelser om, at der ikke skete automatisk flytning til de nye Tusass internet produkter. Der vil dog også altid være nogle, som skal have hjælp til at bestille, logge ind eller ændre abonnement inde på Tusass.gl. Det kan man ikke komme udenom, uanset hvor selvbetjeningsvenlig hjemmesiden er, fastslår kommunikationsdirektøren.