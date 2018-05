Tele-Post med knap 100 millioner kroner i overskud

redaktionen Onsdag, 02. maj 2018 - 13:41

Det siger Tele-Posts administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen i en pressemeddelelse, efter meddelelsen om, at selskabet kom ud af 2017 med et overskud på 99,3 millioner kroner efter skat, mod 82,9 millioner kroner i 2016.

Samtidigt oplyses det, at virksomheden udbetaler 137,3 millioner kroner i udbytte for 2017 og egenkapitalen er ved udgangen af 2017 på 1,151 millioner kroner.

Direktør tilfreds med resultatet

- Vi er i gang med en ambitiøs strategi, der blandt andet indebærer en udbygning af netværkene. I 2017 har vi forlænget søkablet mod nord, og ikke mindst effektiviseret og transformeret virksomheden. Det har betydet nye og bedre produkter til kunderne indenfor mobiltelefoni og internet. Det flotte resultat er et udtryk for, at Tele-Post har formået, at drive store projekter og skabe gode økonomiske resultater ved blandt andet større besparelser på driften, siger Kristian Reinert Davidsen i en kommentar til årsregnskabet.

Bestyrelsesformand Stine Bosse fortalte ved generalforsamlingen, at virksomhedens planer for i år, hvor en fortsat udbygning af netværket er på dagsordenen.

- Her handler det om trådløse moderne mobilnetværk og udbygning af radiokæden til Upernavik, meddeler Tele-Post.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen således af: De selvtyrevalgte bestyrelsesmedlemmer Stine Bosse (forkvinde), Ulrik Blidorf, Kim Søgård Kristensen og Inaluk Brandt, og tre af medarbejderne nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Emil Kleemann, Ole Zeeb Andersen og Jørgen Rosbach.