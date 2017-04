Tele-Post har fået stjålet 76 mobiltelefoner

Hvis man i disse dage i Nuuk får tilbudt en mobiltelefon til en lidt for god pris, så skal man nok tænke sig om en ekstra gang.

Det kan nemlig være en af de 76 mobiltelefoner, der natten til i dag, fredag, er blevet stjålet fra Tele-Posts center i Nuuk.

Der kan være tale om forskellige mærker og modeller, man bliver tilbudt, da tyvene er kommet derfra med et bredt udvalg af de telefoner, som Tele forhandler.

Skulle man alligevel blive fristet af et godt tilbud, så gør Tele-Post opmærksom på, at det for det første er ulovligt, og at telefonerne kan blive sporet via deres såkaldte IMIE nummer, hvis man benytter dem.

Telefonerne har en samlet værdi af 228.000 kroner.

Derudover er 35 pakker blevet åbnet af tyvene.

- Vi ser alvorligt på sagen og beklager for de påvirkninger der måtte være sket for kunderne til de 35 pakker, siger postdirektør Per Svendsen i en pressemeddelelse.

Alle berørte kunder vil modtage et brev med deres forsendelse.