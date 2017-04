Tele-Post afleverer 107 millioner kroner til selvstyret

- Vi er meget tilfredse med, at virksomheden over flere år har opnået stabile og gode resultater. Virksomheden har forberedt sig, og er klar til det store arbejde der ligger i styrkelsen af netværkene, så endnu flere i Grønland kan få bedre forbindelser. Disse initiativer vil have stor betydning for udviklingen i samfundet, udtaler bestyrelsesformand, Stine Bosse i en pressemeddelelse.

82 millioner kroner i udbytte

Ledelsen indstiller, at ejeren – Grønlands Selvstyre – skal have 82 millioner kroner i udbytte, og sammenholdt med den skat, som virksomheden skal betale, får selvstyret 107 millioner i statskassen.

Tele-selskabet fremhæver i pressemeddelelsen, at ”den gode økonomi har betydet, at Tele-Post i 2016 kunne sænke priserne på internetttet i søkabelbyerne”. Desuden peger man på, at man har lanceret et nyt og konkurrencedygtigt mobilabonnement, der indeholder fri tale og SMS.

Investeringer til 350 millioner kroner

- Tele-Post har som vision, at skabe sammenhængskraft og vækst i samfundet. Det har vi ambitiøse planer for, og finansieringen af de store netværksprojekter vil i 2017 koste os 350 mio. kr.. Med en stabil og stærk økonomi kan vi lave de store investeringer med ro i maven, udtaler administrerende direktør, Kristian Reinert Davidsen.