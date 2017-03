Tegner advarer mod egen erotiske udstilling

I indbydelsen advarer kunstneren publikum med, at tegningerne ”kan virke stødende på nogen”.

Vokset op i Nuugaarsuk

Hun forklarer om sig selv, at hun er opvokset i fåreholderstedet Nuugaarsuk og siden barnsben har elsket at tegne, inspireret af tegnefilmen med Snurresnup.

Kunstneren oplyser, at hun inspireres af magasinet ”Tidens Kvinder”, når hun kasters sig over tabubelagte emner via sine tegninger.

- Jeg kan bedre lide at tegne nøgne kroppe, da jeg ikke er tilfreds med resultatet, når jeg tegner mennesker med tøj på, oplyser Tuperna Poulsen.

Helt andet end Snurresnup

- De tegninger jeg udstiller er noget helt andet end Snurresnup, da det er nøgne kroppe, der ikke henvender sig til børn, understreger hun.