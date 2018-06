Team skal komme it-forbrydere i forkøbet

Redaktionen Tirsdag, 05. juni 2018 - 17:51

Der skal anvendes et stort, men ukendt beløb fra landskassen til at sikre, at data om borgerne og firmaer ikke misbruges af kriminelle, som i stigende omfang opererer på tværs af landegrænser på jagt efter hemmeligheder og hurtige penge.

Strategi sendt i høring

Naalakkersuisut har i sidste uge sendt en ny digitaliserings-strategi i høring, hvis mange elementer skal implementeres i det offentlige frem mod 2021.

Heri skriver Naalakkersuisut blandt andet:

- Du tror, ingen kender dig, og at du er alene, men nogen kigger med!

Af materialet fremgår, at Grønland er et sårbart samfund på trods af landets placering langt fra de normale slagmarker for it-kriminelle.

- Grønland består af en lille befolkning og kan synes perifert beliggende. Men Grønland befinder sig midt i verden. Vores geopolitiske placering og nordvestpassagens åbning betyder, at Grønland er placeret mellem to søveje, der forbinder tre verdensdele. Med Danmarks krav på Nordpolen på vegne af Grønland er landet blevet yderligere interessant, fremgår det af høringsmaterialet.

Internationalt samarbejde

For at dæmme op for mulige it-angreb og trusler om »løsepenge« er det nødvendigt med internationalt samarbejde, betoner Naalakkersuisut.

I første omgang varsler selvstyret et lovforslag om cyber- og informa- tionssikkerhed. Samtidig vil man oprette et team under Digitaliseringsstyrelsen til at sikre, at loven udmøntes på alle niveauer, og at Grønland lever op til internationale standarder.

