Tasiilaq: Værtshus får inddraget sin alkoholbevilling

Sorlannguaq Petersen Onsdag, 30. maj 2018 - 12:51

Udvalget for økonomi og erhverv i Kommuneqarfik Sermersooq har på et møde i sidste uge, godkendt indstillingen fra kommunens koncernservice om, at politianmelde ejeren af Diskotek og Krostuen i Tasiilaq.

Det fremgår af referatet fra udvalgets møde.

Hovedstadskommunens koncernservice mente, at der er sket overtrædelse af alkoholloven, ifølge politiets underretning til kommunen om en række hændelser på Diskotek og Krostuen i Tasiilaq den 28. og 29. marts 2018.

LÆS OGSÅ: Tasiilaq: Hovedstadskommune vil politianmelde værtshusejer

- Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender, at Koncernservice politianmelder bevillingshaver og den daglige leder for overtrædelse af alkohollovens § 23, § 26 og § 8, i bekendtgørelse om servering af stærke drikke, står det i referatet.

Udvalget for økonomi og erhverv har under dets møde besluttet, at inddrage midlertidigt værtshusejerens alkoholbevilling fra den 1. juli til 31. juli.

- Udvalget har godkendt, at Koncernservice fremsender den modtagne underretning fra Politiet i Sermersooq til bevillingshaver med en orientering om, hvilke forhold der har givet anledning til politianmeldelsen, fremgår det af mødereferatet.

Ejeren af Diskotek og Krostuen får også 14 dage til at komme med forklaring fra sin side til udvalget, om politiets underetning til Kommuneqarfik Sermersooq.

Mike Nicolaisen, der er indehaver af Diskotek og Krostuen, oplyser til Sermitsaiq,AG, at han har en advokat på sagen. Herudover ønsker han ikke at kommentere det kommunale skridt på nuværende tidspunkt.