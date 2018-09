Tasiilaq: Legepatruljen besøger bygder

Redaktionen Torsdag, 27. september 2018 - 09:08

Idéen med legepatruljen i Tasiilaq er, at ældre elever organiserer lege for de yngre i skolegården. Og den idé har nu bredt sig fra Tasiilaq til fire af bygderne.

Det var eleverne i legepatruljen, der selv foreslog at besøge bygdeskolerne, for at hjælpe elever og lærere med at starte legepatruljer.

- Vi vil gerne dele ud af vores glæde med at lave legepatrulje, så alle elever i bygderne kan opleve den samme glæde, siger Maja Olsvig Kristiansen, som har været med i legepatruljen siden begyndelsen.

I august tog fire elever fra 9. klasse på Tasiilami Alivarpi så med på ledelsens og elevhjemlederens årlige bygdetur. Elever i Isertoq, Sermiligaaq, Tiilerilaaq og Kuummiit deltog i et minikursus sammen med legepatruljen.

- Eleverne har taget fantastisk godt imod legepatruljen, og i Sermiligaaq kører legepatruljen allerede supergodt, siger skoleleder Kennet Stenbakken.

Større trivsel og færre konflikter

Legepatruljen på folkeskolen i Tasiilaq – Tasiilami Alivarpi – har eksisteret i knap et år. Legepatruljen arbejder frivilligt og organiserer lege i forskellige grupper i skolegården. Børnene spiller for eksempel rundbold i det ene hjørne af skolegården og fodbold i det andet.

- Lige for tiden er det store hit fællesdans til musik, når vejret tillader det. Musikken skaber en skøn stemning blandt elever og lærere, som synger, danser og øver sig sammen. Vi oplever, at legepatruljen skaber større trivsel og færre konflikter i frikvarterene, siger Anette Broman Mølbæk, lærer og tovholder på Tasiilami Alivarpi.

Brobygning mellem Tasiilaq og bygder

Legepatruljen er altid genkendelige i skolen i grønne sweatshirts eller T-shirts.

- Vi har også indkøbt tøj til bygdeskolerne. Vi drømmer om, at legepatrulje-elever fra bygderne fra næste skoleår kan komme til Tasiilaq og deltage i et kursus. Eleverne skal gå i skole i Tasiilaq fra 8. klasse, så det vil være dejligt, hvis legepatruljen kan hjælpe med at bygge bro mellem Tasiilaq og bygderne, siger Anette Broman Mølbæk.