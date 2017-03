Tasiilaq-skole opretter sorggrupper

Initiativet skyldes, at børn, der er ramt af sorg på grund af eksempelvis dødsfald, alvorlig sygdom eller skilsmisse i familien, kan have svært ved at følge med i undervisningen i skolen, som kan komme til udtryk i vrede eller afmagt.

Skoleinspektør Karsten Sandau siger i en pressemeddelelse om den ekstra støtte, man vil yde eleverne:

”Vi har nogle børn og unge, der i hverdagen viser, at de har problemer og har behov for at blive støttet i at bearbejde deres sorg. Vi ser det typisk ved, at de er meget sårbare og viser tegn på højt stressniveau – enten ved at være meget opfarende eller helt modsat at være meget passive. Derfor vil vi gerne tilbyde dem et rum, hvor eleverne i trygge rammer kan være åbne, omkring de følelser de har og få værktøjer til at arbejde med sorgen. På den måde er vi med til at sikre en tidlig og koordineret indsats og skabe tydelig struktur omkring elever og klasser, der er særligt udfordret,” siger Karsten Sandau, skoleinspektør på Tasiilami Alivarpi.

Der er tilknyttet to lærere, der har erfaring i at arbejde med sårbare børn og unge. Det er frivilligt for børnene at deltage, og de yngre og ældre mødes på skift hver onsdag.