Tasiilaq ramt af ny sorg

På kurebræt kørte den lille pige ud foran en bil og blev dræbt.

Blomster, lys og bamser

Kl. 19.00 var flere hundrede borgere mødt frem for at mindes den lille pige. Der blev tændt lys og lagt blomster og bamser.

Der blev også sunget salmer for familien, som kom ud og takkede alle for opbakningen i en svær stund.

Politiet opfordrede tidligere mandag forældre om, at de skal tale med deres børn om, hvor farligt det er at kælke i bymæssigt område. Desuden opfordres bilisterne til at være særligt opmærksomme, når de kører i byen, lyder det fra politiet.