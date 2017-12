Tasiilaq, Qaanaaq og Upernavik har flest fattige

Tasiilaq distrikt er det sted i landet, hvor der bor den højeste andel af fattige. Det viser nye tal fra Grønlands Statistik.

Mere end hver tiende, nemlig 11 procent betegnes her som økonomisk udsatte, hvilket vil sige, at de har haft en disponibel indkomst på under 76.000 kroner om året. Og Tasiilaq har været indehaver af en trist topplacering i mindst fem år. Hvis endelig, der har været en udvikling, så er andelen steget svagt siden 2012.

Store forskelle

I skarp kontrast til dette, så er der kun 4 procent fattige i ‘nabobyen’ Ittoqqortoormiit. Dette svarer faktisk til landsgennemsnittet.

Lige efter Tasiilaq kommer Qaanaaq og Upernavik distrikter. Begge steder er der 9 procent fattige. Også her er det iøjnefaldende, at det går markant bedre hos naboerne i Uummannaq, her er tallet helt nede på 2 procent.

Positiv udvikling i Kangaatsiaq

Tasiilaq, Qaanaaq og Upernavik skiller sig i det hele taget tydeligt ud. Næste på listen er Kangaatsiaq, som har 6 procent fattige. Og netop Kangaatsiaq har gennemgået en tydelig postiv udvikling. I 2012 var her faktisk flere fattige end i Tasiilaq, nemlig 10 procent. Siden er tallet faldet støt.

Generelt er der en højere andel af fattige i bygderne end i byerne, nemlig 8 procent mod 3 procent. Grønlands Statistik gør dog opmærksom på, at der faktorer, som indkomststatistikken ikke kan indfange. Især i de mindre samfund spiller fiskeri og fangst til eget forbrug stadig en stor rolle i familiernes økonomi.

LÆS OGSÅ: Børn hos enlige mest udsat for fattigdom

Grønlands Statistik definere i denne opgørelse ‘økonomisk udsatte’, som dem, der i mindste tre år har tjener mindre en 50 procent en meridianindkomsten. Meridianindkomsten er den, hvor halvdelen af befolkningen tjener mere og den anden halvdel mindre. Det beløb var i 2016 på 152.000 kroner.