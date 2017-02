Tasiilaq kræver ny lufthavn

- Tasiilaq har ventet længe nok på en lufthavn, fastslår Justus Hansen fra demokraterne og har derfor stillet en række spørgsmål til Naalakkersuisut, som skal besvares inden 10 dage.

Justus Hansen begrunder sine mange spørgsmål med, at hovedparten af de rejsende til Østgrønland har Tasiilaq som slutmål. Udover en tidsbesparelse vil der også være en miljømæssig besparelse, hvis en ny lufthavn blev anlagt i Tasiilaq.

- Jeg har hele tiden været forundret over, at der siden 2011 er sket så relativt lidt vedrørende en lufthavn i Tasiilaq, skriver medlemmet af Inatsisartut.

Forstår ikke hvorfor man overser Tasiilaq

Han forstår simpelt hen ikke, hvorfor Tasiilaq ikke er med i det arbejde, som Kalaallit Airports A/S varetager. Selskabet skal bl.a. sikre finansiering til en udvidelse af landingsbanerne i lufthavnen i Nuuk.

Justus Hansen ved, at en ny lufthavn næppe kan realiseres på kort tid. Derfor bedes han også om, at Naalakkersuisut afsætter ekstra midler i Finansloven 2018 til etablering af natlys og ekstra bemanding af Tasiilaq Heliport, ”så sandsynligheden for at passagerer herunder turister kommer hurtigere frem til Tasiilaq fra Kulusuk”.