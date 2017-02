Tasiilaq i festhumør – institution officielt indviet

De nye bygninger blev allerede taget i brug i december, men den officielle indvielse blev først markeret i går mandag.

Den integrerede institution hedder Pingaeqqad (isbjørnemor med to unger, red.) og har netop nu 10 ledige pladser, fremgår det af en pressemeddelelse, som Kommuneqarfik Sermersooq har udsendt.

- For mig symboliserer navnet Pingaeqqad omsorg og tryghed for børnene. Det er her ’tæt ved isbjørnemor’, at børnene skal lære at bevæge sig sikkert rundt i samfundet. Det er et stort ansvar vi har som voksne og som forældre; det er et stort ansvar, man har som pædagog. Jeg er sikker på, at personalet, der i det daglige kommer til at have den direkte kontakt med de mange børn her i huset, er rigtigt godt klædt på til at tage dette ansvar på sig – vi har brug for trygge og glade børn, og der er nye, moderne rammer som børneinstitutionen her et stort og godt skridt i den rigtige retning, sagde Justus Hansen, der sidder i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, indvalgt af demokraterne.

Lydhilsen fra borgmesteren

Kommunens borgmester Asii Chemnitz Narup havde ikke mulighed for at være til stede ved indvielsen og havde derfor sendt en lydhilsen til de mange børn og forældre, der var mødt op til indvielsen.

Og lederen af institutionen Ane Kuitse er vældig glad for den 1000 kvadratmeter store institution, der ligger lige ved siden af skiliften i Tasiilaq.

Bekymring gjort til skamme

- Inden vi åbnede, var jeg bange for, at så mange børn på samme sted ville give en masse larm, men bygningerne er gode og rummelige, så det larmer langt mindre, end jeg havde forventet. Det er virkelig dejlige bygninger for både børn og ansatte, siger Ane Kuitse.

Børnene fik kage og juice, mens der var grønlandske specialiteter til de voksne.