Tasiilaq vil fortsætte som tele-uland

I et svar til demokraternes Justus Hansen skriver naalakkersuisoq for infrastruktur, Erik Jensen, at mobildækningen er begrænset af de teknologiske muligheder.

Få satellitter

- Som nævnt i et tidligere svar, så er satellit-teknologien begrænset i forhold til kapacitet og kvalitet, skriver Erik Jensen og begrunder det med, at Grønland kun har adgang til meget få kommunikationssatellitter, og udviklingen ”sker ikke på kort sigt”.

Erik Jensen påpeger, at Tele-Post har fået Nordgrønland koblet på en ny sattellit.

- Desværre resulterede dette ikke i forbedringer i Tasiilaq, der får data via en anden satellit, oplyser naalakkersuisoq Erik Jensen.

Ny mobilmast

En midlertidig mobilmast i Tasiilaq erstattes af en ny og stationær. Det oplyses, at arealtildelingen til den nye mast er givet, og Tele-Post regner med at etableringen kan ske inden årets udgang.