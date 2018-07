Tasersiaq søens kapacitet skal markedsføres

Redaktionen Torsdag, 19. juli 2018 - 17:38

Atassuts Inatsisartut-medlem, Siverth K. Heilmann, har stillet et §37-spørgsmål til Naalakkersuisut om hvorvidt Naalakkersuisut planer om at føre samtaler igen med Alcoa vedrørende dens planer om etablering af en vandkraftværk på landområdet omkring Kangerlussuaq ved Tasersiaq søen og en aluminiumssmelter på Maniitsoqøen.

Medlemmet af Naalakkersuisut for Erhverv og Energi, Aqqalu Jeremiassen fra Atassut, svarer sin partiformand, at Alcoa i 2016 har meddelt Naalakkersuisut, at Alcoa i øjeblikket ikke har mulighed for at gå videre med projektet i Maniitsoq på grund af markedssituationen.

Døren dog holdes stadig åbent for Alcoa

Videre forklarer Aqqalu Jeremiassen, at Naalakkersuisut og Alcoa i oktober 2016 har indgået en tillægskontrakt til den eksisterende samarbejdsaftale om udvikling af et aluminiumsprojekt.

- Det pågældende tillægsaftale giver mulighed for, at de til alcoa-projektet hidtil reserverede vandkraftpotentialer kan markedsføres til tredjepart, hvilket Naalakkersuisut har til hensigt at gøre, lyder svaret fra Aqqalu Jeremiassen.

Dog oplyser Aqqalu Jeremiassen, at Alcoa som udgangspunkt sandsynligvis fortsat vil være interesseret i vandkraftpotentialerne, hvis markedssituationen på aluminiumsmarkedet på ny måtte være gunstig for nye investeringer i smelterkapacitet og såfremt vandkraftpotentialerne ikke måtte være blevet anvendt til andre formål.