Tang-iværksætter jagter investorer

Ulrik Maki Lyberths enkeltmandsvirksomhed Maki Seaweed Greenland i Sisimiut har lokaler i Royal Greenlands gule lagerbygning, der tidligere også har været Sisimiut Seafoods fabrik.

Duft

Her dufter mildt og forfriskende af tang og af hav, for der hænger tang til tørre på liner i en af lagerhallerne, og på lageret er der sække med tørret tang og lakridstang, klar til at blive knust og pakket i små plastikposer.

– Her på det sidste har jeg sagt til mig selv, tassa! Nu er det slut, siger Ulrik Maki Lyberth om sin situation. Men, det er ikke bare sådan lige at droppe et projekt, han gik igang med for fem år siden, hvor han droppede arbejdet som lærer og fik et GER nummer for tangprojektet Maki Seaweed Greenland tangvirksomhed.

Lokaler

- Samtidig har jeg fået at vide fra Royal Greenland, at jeg måske ikke længere kan leje lokalerne her fra det nye år, fordi de har andre planer med dem, siger Ulrik Maki Lyberth, der nu for alvor overvejer sin fremtid.

