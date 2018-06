Tam nullert mod Frankrig sender Danmark videre ved VM

Ritzau Tirsdag, 26. juni 2018 - 15:02

Danmarks fodboldlandshold er videre til ottendedelsfinalen ved VM i Rusland efter tirsdag at have spillet 0-0 mod Frankrig i Moskva.

Resultatet sender Danmark videre som nummer to i gruppe C, hvilket betyder, at Danmark møder vinderen af gruppe D søndag i Nisjnij Novgorod.

Da Peru samtidig vandt over Australien, kunne Danmark være gået videre selv med et nederlag til Frankrig.

Efter Peru var kommet foran med 2-0 over Australien, gik Danmark mere offensivt til værks i forsøget på at slå Frankrig og vinde gruppen, da pladsen i ottendedelsfinalen næppe kunne sættes over styr.

Derfor blev anden halvleg i perioder en anelse mere livlig end første halvleg, men der var aldrig for alvor tale om en chancerig kamp, hvilket så ud til at passe begge hold fint.

På den defensive midtbane havde landstræner Åge Hareide valgt den noget mere fysisk stærke og defensivt orienterede Andreas Christensen frem for Lasse Schöne.

Beslutningen var formentlig taget ud fra en plan om at kunne tilspille sig et avancementgivende point med en nulløsning, og missionen lykkedes.

Ser man bort fra et par energiske aktioner fra Martin Braithwaite i kampens indledning, lignede Danmark længe et hold, der hellere ville spille sikkert end sætte noget på spil for at vinde kampen.

Efter 19 minutter steg stemningen blandt de mange danske fans på Luzhniki Stadium, da de via deres mobiltelefoner fik nys om Perus 1-0-føring over Australien.

Det er usikkert, om de danske spillere opfattede udviklingen i den anden kamp, da Åge Hareide på forhånd havde bebudet, at han næppe ville fortælle det videre.

Scoringen ændrede da heller ikke på kampbilledet i Moskva. Begge hold var fortsat afventende. Oftest med Frankrig i boldbesiddelse, mens danskerne lurede på kontraangreb.

Et sådant var ved at blive farligt efter en halv time, men Andreas Cornelius' indlæg nåede ikke frem til Christian Eriksen, som følte sig skubbet omkuld, så han ikke kunne få et træf på bolden. Straffesparksappellen var forgæves.

I den anden ende fik Frankrig ikke omsat boldbesiddelse til chancer, og tættere på end to forkølede langskud fra Ousmane Dembélé kom Frankrig ikke i første halvleg.

På den anden side af pausen kom begge hold ud med lidt mere ild i øjnene.

I løbet af det første kvarter var Christian Eriksen to gange i afslutterens rolle. Først med et frispark, som reservemålmand Steve Mandanda halvklarede, og bagefter med en halvflugter forbi mål.

Kampens betydning ændrede sig, da Peru samtidig var kommet foran 2-0. Medmindre Australien kunne vende den kamp, var Danmark ikke ved at spille om avancement, men om førstepladsen i gruppen.

Det krævede en sejr, og Viktor Fischer og Kasper Dolberg blev undervejs skiftet ind i forsøget på at bryde dødvandet på måltavlen. Det danske spil var dog for langsomt til at kunne bryde Frankrigs solide defensiv op.

Hos franskmændene var indskiftede Nabil Fekir mest skydelysten, men han måtte se sine afslutninger gå henholdsvis i sidenettet eller blive pareret af Kasper Schmeichel.

Til utilfredshed for publikum blev bolden i slutminutterne trillet rundt, så begge hold fik et brugbart resultat.