Talskvinde: Bestyrelsen indtager offerposition

I sidste uge kunne Sermitsiaq fortælle, at sygeplejerskerne var utilfredse med deres nye overenskomst. Det resulterede blandt andet i et brev fra PK’s bestyrelse til deres 257 medlemmer, hvor de svarer på en række af de kritikpunkter, som talskvinden for de utilfredse sygeplejersker, Anna Wangenheim, rettede imod bestyrelsen.

I brevet fremhæver bestyrelsen blandt andet, at alle stillinger generelt er blevet løftet med få undtagelser, at selvstyret har presset en ensretning af tillæg og løn igennem, og at ingen kommer til at gå ned i løn.

Ikke tilfreds

Anna Wangenheim, og de medlemmer hun agerer talerør for, er dog stadig ikke tilfreds med bestyrelsen i PK.

- Bestyrelsen siger, at de er blevet sat skatmat af selvstyret. Jeg synes ikke, det er at sætte sig i en offerposition hænger sammen med, at man er en interesseorganisation, der varetager mange medlemmers interesser, siger Anna Wangenheim.

