Talentsamling for idrætstalenter på efterskoleophold

redaktionen Lørdag, 06. oktober 2018 - 15:05

For andet år i træk holder Elite Sport Greenland talentsamling for efterskoleelever i Danmark. I år er der 24 deltagere ved samlingen.

Formålet med samlingen er at styrke talenternes sportslige udvikling, styrke deres netværk mens de er på efterskoleophold i Danmark, samt inspirere de unge talenter til at arbejde målrettet med deres sport, så de kan udvikle sig til eliteidrætsudøvere.

- Deltagerne er udvalgt i samarbejde med landstrænere for de respektive specialforbund, skriver ESG i en pressemeddelelse.

Øget fokus på talenter

- En stor talentmasse giver flere eliteidrætsudøvere og flere der kan repræsentere Grønland ved VM, OL og andre internationale stævner. Gennem et øget fokus på talentarbejdet er vi med til at højne af niveauet i grønlandsk sport, siger formanden for Elite Sport Greenland Malik Hegelund Olsen i forbindelse med samlingen.

På talentsamlingen introduceres de unge talenter til nogle af de elementer, det kræver at kunne blive eliteidrætsudøver for eksempel planlægning af træning og kost, mentaltræning og uddannelse. Weekenden byder også på fysisk træning; introduktion til styrketræning og parkour.

Debat med eliteudøvere

Derudover vil der være debat med eliteudøverne Angutimmarik Kreutzmann, Malik Juhl, Akutanneq Kreutzmann, Mia Rasmusen og Minik Dahl Høegh.

- At blive eliteatlet kræver masser af hårdt arbejde og allerede fra en tidlig alder skal man være klar til at give det 100 procent hver dag. Det kan også nogle gange være ensomt, så det er rigtigt godt for de unge at få et netværk i Danmark, siger Minik Dahl Høegh ifølge Elite Sport Greenland.

Sidst på samlingen skal de unge skal arbejde med sportslige og fysiske målsætninger ved brug af den såkaldte GROW model. Det er en metode, der med udgangspunkt i de unge talenters nuværende situation, bruges til at lokalisere de unges potentiale til at vokse som mennesker og atlet.