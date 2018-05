Tak for hjælpen: Ros til Arktisk Kommando

Tak for hjælpen:

Kathrine Kruse Fredag, 18. maj 2018 - 13:37

Mandag ankom inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen til Qasigiannguit, hvor eftermiddagen blev brugt på at bryde isen i og omkring havnen, så de små joller atter kan komme på fiskeri og jagt, og skibene fra Royal Arctic Line kan gå til kaj med forsyninger.

Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

LÆS OGSÅ: Nødråb fra Qasigiannguit: Arktisk Kommando, kom og bryd havisen

Byen takker

Kommunalbestyrelsesmedlemmet i Kommune Qeqertalik, Inuit Ataqatigiits Kristian Jeremiassen, som bad Arktisk Kommando om at komme og bryde havisen ved Qasigiannguit i begyndelsen af maj måned er taknemlig over, at Arktisk Kommando har været forbi Qasigiannguit og bryde havisen i og omkring havnen.

- Tak for hjælpen. Det betyder meget for byen, at I er kommet, siger han.