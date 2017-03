Tager temperaturen på justitsområdet

Retssikkerheden i Grønland trænger til et løft.

Det er hovedkonklusionen i en rapport, som Advokatrådet offentliggjorde i november sidste år.

Både når det gælder retterne, politiet og anstalterne kom rådet med en række anbefalinger til, hvordan retssikkerheden kan styrkes.

Sara Olsvig og Søren Pape deltager

Nu skal der sættes politisk handling bag ordene.

Et skridt på vejen er en høring, som folketingets retsudvalg og grønlandsudvalget arrangerer i fællesskab.

Det er lykkedes for de to udvalg, at få samlet alle vigtige aktører på området. Høringen indledes af de to ansvarlige ministre, justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og naalakkersuisoq for justitsvæsen Sara Olsvig (IA).

Derudover er både retsvæsenet, politiet og kriminalforsorgen repræsenteret med de respektive chefer. Advokatrådet og Institut for Menneskerettigheder vil bidrage med deres anbefaling.

Landsforsvarer er styrkelse

På et punkt er der allerede sket en afgørende udvikling. I begyndelsen af måneden blev stillingen som landsforsvarer besat. Han skal styrke de autoriserede forsvarere.

Den nye landsforsvarer, Finn Meinel vil også deltage i høringen.

Det er næstformand i grønlandsudvalget, Aaja Chemnitz Larsen (IA), der har taget initiativ til høringen.

Hun er klar med et justitspolitisk udspil, som hun vil lancere samtidig med høringen, der afholdes på onsdag.

- Grundlæggende har vi et justitssystem tilpasset til vores samfund. Det skal vi bevare, men der er også behov for at vi løbende tager et servicetjek og fremtidssikrer, så vi har et stærkt, effektivt og moderne retssamfund, skriver hun i en pressemeddelelse.