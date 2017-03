Tag båden men betal for helikopteren

Det er fuld pris for en helikopterbillet, selvom man bliver ombooket til skibstransport.

Det er spillereglerne i de nye servicekontrakter for transport, der trådte i kraft 1. januar.

Oplysningerne fremgår af et svar på et § 37-prørgsmål, som Vivian Motzfeld har stillet.

Her oplyser naalakkersuisut for infrastruktur, Muté Bourup Egede (IA), at det er fuld pris, hvis helikopteren er forhindret i at flyve, og man bliver ombooket til skibet i stedet for.

- Det er med operatøren aftalt, at der kan tilbydes ombooking til alternativt transportmiddel, såfremt den planlagte rejse ikke kan gennemføres med det planlagte transportmiddel, skriver han i sit svar.

Betaler lufthavnsafgift for sejlads

Men der er altså ingen rabat.

- Det er i den forbindelse aftalt med operatøren, at der ikke sker modregning i forhold til den eventuelle prisforskel mellem transportmidlerne, heller ikke for opkrævede lufthavnsafgifter, står der videre.

Frivilligt at vente

Muté Bourup Egede skriver videre, at det står passagerne frit for, at fravælge ombookningen til skib. Prisen er dog, at de så kommer til at vente.

- Imidlertid er der tale om en valgmulighed for passageren, idet det står passageren frit for, om vedkommende vil ombookes til alternativt transportmiddel, og dermed at have mulighed for at gennemføre den planlagte rejse, eller om vedkommende vil vælge at blive ombooket til næste ledige afgang med det planlagte transportmiddel, står der i svaret.