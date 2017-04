Tæt på mine nær Kangerlussuaq

To miner i drift i år.

Det lyder stadig mere realistisk efter at Hudson Ressources har fået godkendt sin udnyttelses- og nedlukningsplanen til minen ved Naajat.

Der skal udvindes anorthosit - også kaldet calcium feldspar. Anorthosit kan bruges ved fremstillingen glasfiber, maling og aluminium.

Selskabet har tidligere meddelt, at finansieringen er på plads. Senest har Greenland Venture meddelt, at de skyder 20 millioner kroner ind i projektet.

Hudson arbejder efter en plan, hvor de vil være klar til at udvinde anorthosit allerede til efteråret.

Med godkendelsen fra Naalakkersuisut er nu også alle formelle godkendelser på plads.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har fundet en fælles forståelse for Hudsons produktions- og nedlukningsplaner.

- Der er kun praktiske detaljer tilbage, som skal på plads, før Hudson kan starte deres endelige anlægnings- og produktionsaktiviteter, siger naalakkersuisit for råstoffer Múte B. Egede (IA).

Hudson-projektet har flere fordele. Dels er det ikke så dyrt at etablere, da der groft sagt er tale om grusgrav. Dels er processen med udvindingen enkel, da man blot skal knuse og sortere klippen. Det betyder også, at riskoen for miljøet er minimal.

Derudover kan materialet sejles direkte ud af fjorden fra en havn, der er etableret i kort afstand fra minen.

Udover Hudson-minen vil rubinminen ved Appaluttoq være den eneste aktive mine år.