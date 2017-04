Nu tæller kun en sejr

De grønlandske håndboldkvinder tabte semifinalen ved NORCA-turneringen mod USA med 18-20.

Det betyder, at de skal vinde aftenens bronzekamp mod den Dominikanske Republik, for at deltage i de Panamerikanske Mesterskaber. Det er nemlig kun de tre bedste hold, der kvalificerer sig.

Den meget velspillede kamp mod USA var som ventet spændende til de sidste minutter.

Begge hold startede nervøst, hvilket også betød at der kun blev scoret 19 mål i 1. halvleg, 10-9 til USA. Begge hold havde åbenbart lagt deres taktik ud fra deres første indbyrdes kamp, således at der blevet passet godt på de spillere, som kunne afgøre kampene.

Begge hold skiftes til at føre under kampen, og begge hold havde også deres stille øjeblikke hvad angår scoringerne.

’- En stor skuffelse at tabe denne fantastiske kamp. I sidste ende må vi huske på at denne skuffelse er store lærepenge for vores grønlandske spillere, siger landstræner Johannes Groth.

- De fighter og kæmper til det sidste. Afgørende personlige fejl i små faser af kampen bliver afgørende for kampens udfald.

- Vi holder os til planen i forsvaret og de scorer kun 10 mål hver halvleg hvilket er rigtig godt. Desværre scorer vi kun 9 mål i hver halvleg.

- Derfor er NORCA en vigtig turnering. Vi kan få kamperfaring, spille betydende kampe under pres inden PAN AM, desværre koster den manglende erfaring lige nu.

Med det fornyede nederlag mod USA har landsholdet tabt samtlige de fire hidtidige kampe i turneringen.

Alligevel er Johannes Groth optimistisk forud for den sidste kamp.

- Den PAN AM billet tager vi mod Dominikanske, slutter han.