Taekwondo: Sort bælte efter mange års pause

Redaktionen Fredag, 12. oktober 2018 - 07:31

I forbindelse med grønlandsmesterskaberne i Taekwondo fik den 53-årige Marius Nielsen tildelt 2. dan fra Grønlands Taekwondo forbund.

- Jeg er meget taknemmelig og overrasket, siger Marius Nielsen.

Han begyndte at dyrke sporten som 16-årig og stoppede i 1986.

- Selvom det er mange år siden jeg er stoppet med sporten, har jeg altid trænet derhjemme. Jeg har sejlet i mange år og har derfor ikke haft de store muligheder for at træne.

- Jeg bor i Ilulissat og da jeg fik at vide, at forbundet inviterede mig til Qasigiannguit fordi jeg skulle tildeles 2. dan blev jeg meget overrasket. Det betyder meget for mig. Det er ligesom at få et "flashback" fra dengang jeg dyrkede sporten. Jeg er meget beæret over at være her, siger Marius Nielsen.