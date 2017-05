Taekwondokæmperne fik to medaljer ved EM

Tre grønlandske taekwondokæmpere deltog ved europamesterskaberne, der blev afholdt i Liverpool i England, der sluttede søndag.

Her blev det til to bronzemedaljer fra mesterskaberne.

Det er Villads Mølgaard og Angutinnguaq Tittussen der fik bronzemedaljer. Daniel Platou Kristiansen deltog også ved mesterskaberne.

Villads Mølgaard fik bronze i tul for 2. dan, mens Angutinnguaq Titussen fik bronze for 5. dan, også i tul.

Daniel Platou Kristiansen røg ud i første runde i tul-konkurrencerne.

I frikampen røg Villads Mølgaard og Daniel Platou Kristensen begge i anden runde.

Mangler erfaring

- Vi er rigtig tilfredse med vores resultater ved EM. Ved de seneste to europamesterskaber fik vi ikke nogen medaljer, mens vi nu fik to medaljer. En af grundene til vores succes er, at vi har nu større krav til taekwondokæmperne, skriver taekwondoforbundet.

- I frikampen mangler vi klart kamperfaringer. Derfor håber vi på, at vi får flere midler, så vi kan tage ud og deltage ved flere turneringer, lyder det fra forbundet.