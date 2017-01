Skal du (også) tabe dig?

2016 er nu for alvor ved at gå på hæld, og lige om hjørnet venter 2017.

Når et år slutter og et nyt tager over, skal man jo, tradition tro, forholde sig til sin livsførelse og overveje, om det skal laves visse ændringer i det nye år.

Det er med andre ord blevet tid for nytårsforsætter.

Slankekur og nærvær

Verden over er vægttabet en topscorere blandt forsætterne. Men også rygestop, motion og mere nærvær er på top-ti listerne.

Sermitsiaq.AG har samlet nogle af klassikerne inden for nytårsforsætter. Sæt kryds ved din favorit.

Med mindre du har det ligesom tegneseriekatten Garfield, der er kendt for at sige: Jeg har ikke et nytårsforsæt. Det behøver man ikke, når man allerede er perfekt.