Tårevædet afsked med Anders Brøns

Jesper Hansen Onsdag, 12. december 2018 - 14:50

Vodskov kirke var fyldt til bristepunktet, da den nærmeste familie, medarbejderne fra Polar Seafoods danske hovedkontor og mange repræsentanter for det grønlandske miljø i Nordjylland onsdag eftermiddag tog afsked med Polar Seafood-medstifteren Anders Brøns, der døde i sidste uge ved en drukneulykke i Aalborg Havn.

Mindehøjtideligheden var henlagt til Vodskov, så de cirka 50 medarbejdere på hovedkontoret kunne tage afsked med deres afholdte chef. Kirken, der har plads til 430, var fyldt til bristepunktet, så også våbenhuset måtte tages i brug.

En aktiv mand

Det var den grønlandske præst i Danmark, Oline Berthelsen, der stod for mindehøjtideligheden, der blev indledt med et præludium og salmen Toqqorpara Uummatinnut.

- Anders Brøns var en aktiv mand med visioner og samtidig et rigtigt familiemenneske. Han var både chef og forbillede, for glæden ved ordentlig udført arbejde var hans store styrke, sagde Oline Berthelsen i sin tale.

Rasmus Lyberth bragte tårer i manges øjne Jesper Hansen

Efter Oline Berthelsen blev det Rasmus Lyberths tur til at mindes Anders Brøns. Det blev en dybt rørende optræden. Der var næppe et øje tørt, mens Lyberth sang Uummatinni Asanninneqarpoq og Takuat Paninnguaq.

Mindehøjtideligheden i Vodskov Kirke sluttede med, at den nærmeste familie bar kisten ud til den ventende rustvogn. Selve begravelsen vil foregå i Nuuk andenjuledag.

Uformel sammenkomst

Efter mindehøjtideligheden blev alle deltagerne inviteret til uformel sammenkomst på Polar Seafoods hovedkontor i Vodskov. Her bød virksomheden på kaffe, vin, lidt lækkert til ganen samt naturligvis masser af rejer af bedste grønlandske kvalitet.