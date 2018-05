Syv nye betjente: De skal passe på os

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 31. maj 2018 - 10:51

Det var fem stolte mænd og to stolte kvinder, der foran deres nærmeste familie fik overrakt eksamensbeviser af stabschef Lars Kirkegaard, da Politiskolen holdt afslutning for de nye politibetjente onsdag.

Om uddannelsen - I alt syv elever har bestået politiuddannelsen i år. Der er fem mænd og to kvinder på holdet.

- Uddannelsen til politibetjent består af tre moduler, hvor eleverne først har otte måneders undervisning på skolen (teori). Efterfulgt af 20 måneders praktisk tjeneste på en politistation i Grønland.

- Afslutningsvis har de igen otte måneders undervisning på skolen, hvor de afslutter med fysiske og boglige eksamener, før de kan kalde sig færdiguddannet politibetjent.

- Forud for optagelsen på politiskolen har eleverne været igennem krævende skriftlige og fysiske prøver.

Forud har de igennem den tre-årige uddannelse været til krævende eksamener i fag som blandt andet kriminalret, færdsel, selvforsvar samt sprogprøver. Der stilles høje krav til såvel boglige som fysiske eksamener, før man kan kalde sig færdiguddannet politibetjent, fremgår det af en pressemeddelelse fra politiet.

Arbejde med mennesker

- De tre år er gået meget hurtigt, og nu står vi her og er færdige. Og klar til at fungere som rigtige betjente. Det er dejligt, fortæller Kari Edvardtsen.

De fleste starter i politiets almindelige beredskab, som blandt andet indebærer patruljekørsel dag og nat, at rykke ud til større hændelser og i det hele taget at servicere borgerne, når de har været impliceret i færdselsuheld, udsat for indbrud eller vold – eller på anden vis har brug for politiets hjælp.

De syv betjente: Laila Kreutzmann Danielsen, skal gøre tjeneste i Nuuk

Kari Edvardtsen, skal gøre tjeneste i Sisimiut

Miki Efraimsen, skal gøre tjeneste i Nuuk

Helge Johan Heilmann, skal gøre tjeneste i Maniitsoq

Jørgen Benjamin Madsen, skal gøre tjeneste i Nuuk

Aqissiaq Møller Mathiassen, skal gøre tjeneste i Nuuk

Elisa Villumsen, skal gøre tjeneste i Nuuk

Siden får de nyuddannede politifolk mulighed for at specialisere sig. For eksempel ved at blive efterforsker i komplicerede sager, politihundefører, gå ledervejen i politiet eller træne inden for de mere specialiserede dele af beredskabet. De får også mulighed for at arbejde andre steder på kysten.

De bedste kandidater

- Vi ønsker tillykke til et hold dygtige elever, der nu skal ud og fortsætte det gode arbejde med at skabe tryghed i Grønland. Med gode samarbejdsevner og værktøjer i rygsækken, vil de bidrage til at holde det høje niveau af tillid til Grønlands Politi som vi allerede er kendt for. Niveauet på uddannelsen er højt og det samme er ambitionerne, hvilket gør at vi får velkvalificerede betjente ud efter endt uddannelse, siger stabschef Lars Kirkegaard.