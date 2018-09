Syv års venten på udvindingstilladelse

Redaktionen Søndag, 30. september 2018 - 10:29

Hos det australske mineselskab Tanbreez, der arbejder i Killavaat Alannguat, venter direktør Greg Barnes med spænding på, hvordan den nye koalition kommer til at se ud, og om den nuværende naalakkersuisoq for råstoffer, arbejdsmarked, indenrigsanliggender og nordisk samarbejde, Vittus Qujaukitsoq, fortsætter på posten. For samarbejdet mellem ministeren og mineselskabet er positivt, lyder det.



– Vittus Qujaukitsoq gør et godt stykke arbejde. Han er engagereret og interesseret i at få mineprojekter i gang. Vi har løbende opdateret vores oprindelige ansøgning, og vi venter med spænding på, hvem der bliver naalakkersuisoq for råstoffer i den nye koalition, og hvor de vil hen med råstofferne. Vi er sikre på, at vi med lokalsamfundets støtte og opbakning fra den siddende naalakkersuisoq kan rykke projektet fremad, siger Greg Barnes og tilføjer, at selskabet har haft en godt år med yderligere feltarbejde i Killavaat Alannguat, mens man venter på udvindingslicensen.

